Kırıkkale'de tüp yüklü kamyonet yandı
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Kırıkkale'de tüp yüklü kamyonet yandı

18.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:23
Kırıkkale'de tüp yüklü kamyonet yandı

Kırıkkale'de mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'de mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Yenimahalle Plevne Caddesi'nde Mehmet Gürsoy'a ait tüp bayisi yanında, mutfak tüpü yüklü kamyonette elektrik kontağından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis çevre güvenliği aldı.

Yangın, tüplere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında kamyonetteki tüpleri indirmeye çalışırken yaralanan iş yeri ortağı Hikmet Gürsoy, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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