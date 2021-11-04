Kırıkkale'de tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 1300. Sokak'ta ikamet eden M.Z. ile yeğeni S.Z. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.Z. üzerinde bulunan tabanca ile amcasına ateş ederek kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan amca M.Z, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.