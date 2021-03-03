Kırıkkale'de tandırlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
03.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:16
Kırıkkale'de tandırlıkta çıkan ve bitişiğindeki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de tandırlıkta çıkan ve bitişiğindeki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde Ali Türkan'a ait müstakil evin tandırlığında yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tandırlığın bitişiğindeki Ejder Çiftçi'ye ait müstakil evin çatısına sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tandırlık kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen