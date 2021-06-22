Kırıkkale'de seyir halindeki kamyonun kasasındaki sap balyaları yandı
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Kırıkkale'de seyir halindeki kamyonun kasasındaki sap balyaları yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki kamyonun kasasındaki sap balyaları yandı
Anadolu Ajansı / Eyüp Avan - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasındaki sap balyaları alev aldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasındaki sap balyaları alev aldı.

Çiftçi Hüseyin Bozbal yönetimindeki 06 PDJ 95 plakalı kamyonun kasasındaki sap balyalarından Kırıkkale-Kulu kara yolu Akkoşan mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Başka bir sürücünün uyarması üzerine kamyonu emniyet şeridine çeken Bozbal, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden Karakeçili Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kamyonun zarar görmediği yangında, balyaların bir kısmı tamamen yandı, bir bölümü de kullanılamaz hale geldi.

Bozbal'ın, yaklaşık 150 sap balyasını ahırına götürmek için tarladan kamyonuna yüklediği öğrenildi.

Kırıkkale'de seyir halindeki kamyonun kasasındaki sap balyaları yandı
Kırıkkale'de seyir halindeki kamyonun kasasındaki sap balyaları yandı
Kırıkkale'de seyir halindeki kamyonun kasasındaki sap balyaları yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan

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