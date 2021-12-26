Kırıkkale'de kuzenini yaralayan şüpheli başından tabancayla vurulmuş halde bulundu - Haberler
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Kırıkkale'de kuzenini yaralayan şüpheli başından tabancayla vurulmuş halde bulundu

Kırıkkale'de kuzenini yaralayan şüpheli başından tabancayla vurulmuş halde bulundu
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, 6 Aralık'ta kuzenini tabancayla yaraladıktan sonra kaçan ait Sait Benli'nin (48), boş arazide başında tabanca ile vurulmuş halde cesedi bulundu.

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KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, 6 Aralık'ta kuzenini tabancayla yaraladıktan sonra kaçan ait Sait Benli'nin (48), boş arazide başında tabanca ile vurulmuş halde cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Işıklar köyünde meydana geldi. Vatandaşlar boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin Sait Benli olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Benli'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Ölü bulunan Benli'nin, 6 Aralık'ta aynı köyde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kuzeni Y.B.'yi tabanca ile yaraladıktan sonra evini ateşe vererek olay yerinden kaçtığı belirlendi. Benli'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırıkkale'de kuzenini yaralayan şüpheli başından tabancayla vurulmuş halde bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

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