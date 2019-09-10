Kırıkkale'de kurtlar 15 koyunu telef etti

10.09.2019 18:15

Kırıkkale'de kırsal alanda kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu.



Balışeyh ilçesine bağlı Kenanbeyobası köyü Soğukpınar Yaylası'nda besicilik yapan Hacı Ahmet Özçam ve İbrahim Göksu'ya ait 15 koyun kurtların saldırısı sonucu telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, arazide telef olmuş küçükbaş hayvanları yerinde inceledi. Besicilik yapan çiftçilere 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Yılmaz, "Çiftçilerimize ait 15 tane koyun kurtların saldırısına uğraması sonucu telef oldu. Bu gibi öngörülemeyen riskleri bertaraf etmek için tarım sigortalarından istifade etmelerini istedik. Biz de müdürlük olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız" dedi.



Yılmaz'a incelemeleri sırasında Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Adem Bektaş, Balışeyh İlçe Müdürü Fatma Duygu Kara ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy da eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA