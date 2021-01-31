Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

31.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:17
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpıp takla attığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpıp takla attığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun yolu Osman Gazi Mahallesi bağlantı noktasında meydana geldi. Mehmet Turgut yönetimindeki 34 SA 1812 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı. Kazada sürücü Mehmet Turgut hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Selçuk Sakmaz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet Turgut'un cenazesi ise morga kaldırıldı.

Polis, kaza hakkında inceleme başlattı.


Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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