Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı
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Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

30.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:50
Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı

'nin ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hamile olduğu öğrenilen Özlem I. (33) ile I. (6), Ömer I. (40), Zeynep I. (70) ve Mikail I. (10) bulantı ve kusma şikayetleriyle Karakeçili Devlet Hastanesine başvurdu.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen 5 kişi, buradaki müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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