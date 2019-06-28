Kırıkkale'de Güvenlik Bilgilendirme Kütüphanesi açıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "KOP Okuyor Projesi" kapsamında finanse edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Güvenlik Bilgilendirme Kütüphanesi açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kütüphanenin açılışında konuşan Vali Yunus Sezer, KOP Bölge İdaresi Başkanlığının Kırıkkale'de gerçekleştirdiği sosyal içerikli projelerle birçok kişiye ulaşabildiğini ve güzel hizmetlere katkı verildiğini söyledi.

Sezer, emniyetin devletin görünür yüzü olduğunu belirterek, "Polisimiz sadece suçluları yakalayan değil, aynı zamanda yardıma kimin ihtiyacı varsa yardım elini uzatan ve kim darda kalmışsa aklımıza ilk gelen kişilerdir. Dolayısıyla polisimizin ve kolluk kuvvetlerimizin merhamet yönünü ön plana çıkartacak projeler bizim için çok önemli. Bizim vatandaşın ayağına giderek kendimizi anlatmamız gerekiyor. Hem asayiş yönünden hem de diğer konularda. Diğer taraftan polis merkezlerinin milletimizin birer merkezi olduğunu, insanların buraya gelerek sorunlarını paylaşabileceğini, buralarda görev yapan insanlarında kendi evlatları olduğunu, devletin sıcak yüzünü bir şekilde göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da kütüphane içerisinde bin civarında kitap, bilgisayar ve ekipmanları ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne ait araç içerisinde güvenlik bilgilendirme televizyonu bulunduğunu kaydetti.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ise açılışı yapılan bu merkezin bir takım özellikleriyle KOP Bölgesinde ve Türkiye'de bir ilk olduğunu düşündüğünü ifade ederek, Türkiye'ye rol model olacak olan ve 150 bin liralık destekle gerçekleştirilen bu projenin ve sonuçlarının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Açılışa, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA