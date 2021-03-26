Kırıkkale'de 3 yıl önce hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
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Kırıkkale'de 3 yıl önce hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 3 yıl önce hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kırıkkale'de 2018 yılında hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 2018 yılında hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 yıl önce merkeze bağlı Hacılar beldesinde yaşanan hayvan hırsızlığıyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında şüphelinin K.B. (40) olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yakalanan zanlının çeşitli suçlardan da 22 kaydının olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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