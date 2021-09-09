Kırgızlar Meryem'i çok sevdi
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Kırgızlar Meryem'i çok sevdi

Kırgızlar Meryem'i çok sevdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

İki günlük Kırgızistan ziyaretinde Kırgızlar, Meryem Uzerli için adeta seferber oldu.

İki günlük Kırgızistan ziyaretinde Kırgızlar, Meryem Uzerli için adeta seferber oldu. Basın toplantısı sonrası düzenlenen akşam yemeğine katılan Uzerli, sempatik tavırlarıyla Kırgızları kendine hayran bıraktı.

Kırgız müzikleri eşliğinde yöresel yemekleri tadan oyuncu, Kırgızlı çocuklarla da yakından ilgilendi. Sanatçıyı yakından görmenin heyecanını yaşayan hayranları, Uzerli'ye rengarenk yöresel kıyafetler hediye etti.

Kaynak: Hürriyet

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