Kırgızistan, Tacikistan sınırı hattı yakınlarındaki köylerden vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Kırgızistan, ülkenin güneyindeki Oş bölgesinin Çon-Alay ilçesinde bulunan tartışmalı sınır konusunda daha önce vardığı anlaşmayı bozmakla sorumlu tuttuğu Tacikistan ile sınır hattı yakınındaki köylerden vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Kırgızistan, ülkenin güneyindeki Oş bölgesinin Çon-Alay ilçesinde bulunan tartışmalı sınır konusunda daha önce vardığı anlaşmayı bozmakla sorumlu tuttuğu Tacikistan ile sınır hattı yakınındaki köylerden vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Acil Durumlar Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev'in kontrolünde, Oş bölgesinin Çon-Alay ilçesine bağlı Jekendi, Kara-Teyit, Kara Mık, Çuluk, Daroot-Korgon ve Şibe köy sakinlerinin tahliye çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yerel idarelerce tahliye edilen köylülerin bölgedeki okullara ve camilere yerleştirildiği ve bu kişilere insani yardım sağlanmaya başlandığı aktarıldı.

Bu arada, Kırgızistan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Tacikistan ile 2002 yılından beri süren sınır belirleme çalışmalarının halen sona ermediği hatırlatılarak, Tacikistan'ın tartışmalı sınır hattında konteyner yerleştirmesini iyi komşuluk ve dostane ilişkilere uygun bulmadığı bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Tacikistan Silahlı Kuvvetlerinin ve askeri araçlarının iki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgesindeki Unju-Bulak mevkiine girmesiyle ilgili protesto notası verildiğini ifade etti.

Öte yandan, olayın yaşandığı saatlerde bölgeye gönderilen ve acil iniş yapan askeri helikopterin alev alması sonucu meydana gelen kazada 3 askerin yaralandığı duyuruldu.

Tacikistan Silahlı Kuvvetlerinin Kırgızistan ile olan Oş bölgesinin Çon-Alay ilçesindeki tartışmalı sınır hattında konteyner yerleştirmesi ve sınır hattında hafif zırhlı araçların hareketliliği gözlenmesi bölgede gerilime yol açmıştı.

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde yer alan Golovnoy adlı su dağıtım şebekesini kontrol etmek için 28-30 Nisan tarihlerinde 60'ya yakın asker ve sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir çatışma yaşanmıştı.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölge, tartışmalı sınırları yüzünden arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginliklere sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur