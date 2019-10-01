Kıraç'tan kendisine "Cahilce" yorumunu yapan Buket Aydın'a sert tepki: Bunu yapmaya hakkın yok!

Kıraç'tan kendisine "Cahilce" yorumunu yapan Buket Aydın'a sert tepki: Bunu yapmaya hakkın yok!

Ünlü şarkıcı Kıraç, kendisine canlı yayında "Cahilce" yorumunu yapan Buket Aydın'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü: Kıraç Aydın'a "Bunu yapmaya hakkın yok" dedi.

01.10.2019 09:11

Türk Rock müziğinin sevilen isimlerinden olan Kıraç "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." sözlerine Buket Aydın'dan "Cahilce" yorumu gelmişti. Ünlü şarkıcı kendisini canlı yayında eleştiren Aydın'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"BU TARZ AÇIKLAMALAR CAHİLCE"

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın, Ana Haber Bülteni'nde şarkıcı Kıraç'a kadınlara yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Aydın "Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor" dedi.

"BUNU YAPMAYA HAKKIN YOK"

Kıraç'tan ise yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı "Bunu yapmaya hakkın yok! Sahip olduğun ekrandan benim hakkımda uydurduklarınla herkesi ve özellikle kadınları kandırmaya hakkın yok. Benim söylediklerimden böyle saçmalıklar çıkmaz" sözleriyle sunucuya tepki gösterdi. Kıraç ayrıca, "Kadınlar! Buket Aydın'ın benim için söyledikleri ve haberi yalandır ve size şirin görünme çabasıdır! Çünkü o bunu hep yapıyor! Buyrun izleyin!" sözleriyle Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nun seçim tahmini sonrası kahkaha videosunu paylaştı.

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YORUMLAR (30)

  • ATSIZ:
    Kıraç gayet doğru söylüyor Sen ve senin gibi sunucular Kadın hakları adı altında feministliği savunuyorsunuz Kadınlar çalışıyor çocuklarının bakıcı büyütüyor anne sevgisini baba terbiyesini vermiyor toplum 20 sene sonra tam bir hayvan topluluğu olucak sayenizde
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • SAADET:
    kıraç sen bizim için hep iyi bir yerdesin. . . bulunduğun yeri hak ediyorsun hep zirvede kalacaksın başkalarının senin üzerinden prim yapmaya çalışması sadece komik olur. . . . .
    Cevap Yaz 29 3 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    Kıraç adamdır. Dediği doğrudur. Konuşmanın içinden tek cümlesini alıp büyütüp, zumlayıp, allayıp, pullayıp servis ederek bunun üzerinden prim yapmaya çalışmak çok basit ve cahilcedir. Tam da kahvaltıdan anlatmak istediği senin sergilediğin bu tavırdır.
    Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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