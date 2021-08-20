Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer iki kız kardeşin çocukluk hayalini gerçekleşti
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Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer iki kız kardeşin çocukluk hayalini gerçekleşti

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer iki kız kardeşin çocukluk hayalini gerçekleşti
Bültenler - Haberler | Güncel

Kınık'ta iki kız kardeş aynı gün düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

Kınık'ta ikamet eden iki kız kardeşten; Aysun Kandemir,Oğuzhan Yemci ile Songül Kandemir ise Ali Batın Çeliktaş ile hayatlarını birleştirdi. Genç çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, çiftlerin isteği üzerine Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer nikah akitlerini gerçekleştirdi.

Kız kardeşlerin nikah akitlerini gerçekleştiren Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer,''İki kardeşin aynı ayda nikah masasına oturmaları bir çok kardeşin hayalidir, ancak sık karşılaştığımız bir durum değildir. Bu özel âna tanıklık etmek bizler içinde ayrı bir mutluluk. Çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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