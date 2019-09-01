Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü (2)
MUHTAR ADLİYE'YE SEVK EDİLDİKarabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde Yunus Yıldız (47), ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Göller Köyü Muhtarı C.M., Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.
01.09.2019 16:19
MUHTAR ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
Karabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde Yunus Yıldız (47), ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Göller Köyü Muhtarı C.M., Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA