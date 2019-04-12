Gaziantep'te 12 Öğrenciyi Hastanelik Eden Naftalin Şakası
Gaziantep'te 12 ortaokul öğrencisi, bir arkadaşlarının şaka amacıyla içtikleri suya attığı naftalinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin arkadaşlarının suyuna kimyasal madde katması sonucu 12 kişi zehirlendi.
İddiaya göre, Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu öğrencisi M.A, yeni ürünlerin nemlenmesini ve küflenmesini önlemek amacıyla kutuların içerisine konulan naftalini şaka amacıyla arkadaşlarının sularına karıştırdı.
Sudan içen 12 öğrenci, baş dönmesi şikayetiyle okul yönetimine başvurdu.
İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ekibi de okulda incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
YORUMLAR