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Kimsenin evlenmediği adam, son çare olarak şehrin her yerine afiş astırdı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Kimsenin evlenmediği adam, son çare olarak şehrin her yerine afiş astırdı

İngiltere'de yaşayan Hintli bir adam, aradığı aşkı bulamamasının ardından çözümü sokaklara pano astırmakta buldu. Hintli adam, hayatının aşkının kendisini bulmasını istedi.

Koronavirüs salgını, ekonomide olumsuz etki yarattığı kadar sosyal ilişkilerde de olumsuzluk yarattı. İngiltere'de ikamet eden Hintli Jeevan Bhachu, bir türlü aradığı aşkı bulamamasının ardından çözümü reklam panolarında buldu.

2 BİN EURO HARCADI

Jeevan Bhachu, kendisini ifade etmek üzere Batı Londra'daki Ealing'in farklı bölgelerine kendi afişlerini astırdı. Hintli adam, aradığı aşkın kendisini bulmasını talep etti. Afişlerin Bhachu'ya toplam maliyeti 2 bin euro oldu.

"ŞU ANA KADAR 50 BAŞVURU VAR"

Bhachu, işlerin beklediğinden iyi gittiğini ve şu ana kadar 50 kadının kendisine evlenmek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Bhachu bu kadınların bazılarının dolandırıcı olduğunu ancak aralarından eleme yapacağını söyledi.

İşte o afiş:

Kimsenin evlenmediği adam, yaptığı son hareketle herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

İngiltere, Evlilik, Dünya, Güncel, Haberler

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