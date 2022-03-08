Kimsenin evlenmediği adam, son çare olarak şehrin her yerine afiş astırdı

Koronavirüs salgını, ekonomide olumsuz etki yarattığı kadar sosyal ilişkilerde de olumsuzluk yarattı. İngiltere'de ikamet eden Hintli Jeevan Bhachu, bir türlü aradığı aşkı bulamamasının ardından çözümü reklam panolarında buldu.

2 BİN EURO HARCADI

Jeevan Bhachu, kendisini ifade etmek üzere Batı Londra'daki Ealing'in farklı bölgelerine kendi afişlerini astırdı. Hintli adam, aradığı aşkın kendisini bulmasını talep etti. Afişlerin Bhachu'ya toplam maliyeti 2 bin euro oldu.

"ŞU ANA KADAR 50 BAŞVURU VAR"

Bhachu, işlerin beklediğinden iyi gittiğini ve şu ana kadar 50 kadının kendisine evlenmek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Bhachu bu kadınların bazılarının dolandırıcı olduğunu ancak aralarından eleme yapacağını söyledi.

İşte o afiş: