Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (5)
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Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (5)

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYORDiyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve A.P.'nın tabancayla açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olmasına yol açan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyon gece boyu sürdü.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (5)
31.05.2020 01:26 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:30

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve A.P.'nın tabancayla açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olmasına yol açan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyon gece boyu sürdü. Polis ekipleri, şüphelilerin merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şilbe Mahallesi'ndeki mezarlıkta görüldükleri ihbarıyla harekete geçti. Mezarlık ve çevresine düzenlenen hava destekli operasyonda şüphelilerden F.A. (20) ve M.A. (23) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, A.P.'nin yakalanması için de operasyonun sürdüğü ifade edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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