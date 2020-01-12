: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan konuşma engeli olan Ümmü Gülsüm Genç, başarısıyla Twitter'da trend oldu

12.01.2020 07:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 07:53

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve sunuculuğunu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünden bir ilk yaşandı. Konuşma yetisini kaybeden bir yarışmacı için format değiştirildi ve sorular yazı tahtası üzerinden cevaplandı. Hayata karşı duruşuyla ekran başındakileri kendine hayran bırakan Ümmü Gülsüm, Twitter'da da trendlerden listesine ismini yazdırdı.

SORULARIN CEVAPLARINI TAHTAYA YAZARAK VERDİ

Yarışmaya Artvin'den katılan ve Çevre Müühendisi olan 4 yaşındaki geçirdiği havale sonrası konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, soruların çoğunu bilerek 125 bin TL'lik ödül kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu soruları elindeki tahtaya yazarak cevaplayan Genç, başarısıyla Twitter'da alkış topladı.

BAŞARISI TWITTER'I SALLADI

Ümmü Gülsüm Genç'in başarısını izleyen sosyal medya kullanıcıları, attığı tweetlerle Genç'i trend listesinde üst sıralara taşıdı. Twitter kullanıcıları, Ümmü Gülsüm için "Gülüşü tüm Türkiye'ye umut oldu", "Ruhunun güzelliği yüzüne vurmuş" ve "Azmi hepimize örnek olmalı" gibi yorumlar yaptı.

İşte Ümmü Gülsüm Genç için yapılan bazı yorumlar...

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