Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır? 2021 - Kim Milyoner Olmak İster başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Kim Milyoner Olmak İster hiç şüphesiz ekranların en çok izlenen bilgi yarışması. Peki Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başvuru formu detayları - 2021

Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır?Kim Milyoner Olmak İster Yarışması ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda gerçekleştiriyor. Her cumartesi akşamı saat 20.00'da yayınlanan yarışmaya başvurmak isteyen vatandaşlar Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna cevap arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle adayın 18 yaşını doldurmuş olması gerektiğini belirtelim. İşte başvuru sırasında istenen bilgiler...

Kim Milyoner Olmak İster yarışması için başvuru sırasında istenen bilgiler;

*Fotoğraf

*TC Kimlik No

*Ad Soyad

*Yaşadığınız Şehir

*Doğduğunuz Yer

*Doğum Tarihiniz

*Cinsiyetiniz

*Telefon (Cep)

*Size ulaşabileceğimiz 2.Telefon

*E-Posta Adresi

*Aslen Nerelisiniz?

*En Son Mezun Olunan Okul ve Bölüm

*Mesleğiniz

Çalıştığınız Kurumun Adı

Çalıştığınız Kurumdaki Bölümünüz

Çalıştığınız Kurumdaki Ünvanınız

*Medeni Durumunuz

*Hobileriniz

*Özel Bir Yeteneğiniz var mı?

*Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı?

*Ne Kadar Para Kazanmayı Hedefliyorsunuz? Kazandığınız Parayla Ne Yapmayı Planlıyorsunuz?

*Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

*Konuştuğunuz Diller

*Hangi Ülke Ve Şehirleri Gördünüz?

*En Beğendiğiniz Üç Kitap

*En Beğendiğiniz Üç Film

*Dinlediğiniz Müzik Türü Nedir?

*Yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN



KİM MİLYONER OLMAK İSTER KURALLARI

Soru havuzu toplamda 12 adet sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan iki tanesi baraj sorusu olarak soruluyor. İlk baraj sorumuz 2. soruda karşımıza çıkıyor. Bir diğer baraj sorusu ise 7. sıradaki soru oluyor. İlk baraj sorumuzun parasal değeri 1000 TL, ikinci baraj sorumuzun parasal değeri ise 15.000 TL'dir.

Özetlemek gerekirse eğer yarışmacı adayı 1. soruya doğru yanıt verip 2. soruya yanlış yanıt verirse ilk barajı henüz geçemediği için para ödülü kazanamıyor. Ama baraj sorusu olan 2. soruyu bilerek geçerse ve 7. soruya kadar herhangi bir soruda yanılıp yanlış cevap verse bile alacağı ödül tutarı 1000 TL oluyor.

Eğer yarışmacı adayı birinci ve ikinci baraj sorularını geçerse kasasına 15.000 TL'yi atmayı garantilemiş oluyor. Yani 7. sorudan sonra herhangi bir soruya yanlış cevap vermesi durumunda kazanabileceği tutar 15.000 TL'dir.