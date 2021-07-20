Kim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı
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Kim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı

Kim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kanye West ile boşanma aşamasında olan dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, katıldığı bir programda cinsellikten soğuduğunu açıkladı. Kardashian, "Yatak odasında eskisi kadar kendime güvenmiyorum" diyerek şok etti. İşte ünlü şov yıldızının cinsellikten soğuma nedeni...

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, verdiği pozlar, özel hayatı ve ilginç açıklamalarıyla gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.

Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kardashian, cinsellikten soğuduğunu açıkladı.

"UMARIM GEÇİCİ BİR DURUMDUR"

ABD'de bir TV programına katılan reality şov yıldızı, "Yatak odasında eskisi kadar kendime güvenmiyorum. İşin içine cinsellik girince çok utanıyorum. Eskiden böyle değildim. Umarım geçici bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşadığı iki zorlu hamilelik deneyimi yüzünden cinsellikten soğuduğunu itiraf eden Kim Kardashian, "Zorlu geçen hamilelik ve doğum sürecinin ardından bir daha sevişemeyeceğimi düşündüm. Bu durumu aşmak için psikolojik destek almayı düşünüyorum" dedi.

Kim Kardashian, insanların kendisini algıladığı gibi bir kadın olmadığını tam tersine cinsellikle ilgili konuşmaktan çok hoşlanmadığını vurguladı.

İşte Kim Kardashian'ın birbirinden cesur pozları...

Kim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı
Kim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı
Kim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı
Kim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı
Kim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı
Kim Kardashian'ın yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı

Kaynak: Snob Magazin

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