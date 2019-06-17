Kilolarıyla eleştirilen Eser Yenenler, balon flamingoyu patlattı

Sunucu Eser Yenenler, 4 aylık hamile sevgilisi Berfu Yeneler ile geçtiğimiz hafta dünya evine girmişti. Çiçeği burnunda çift balayını Antalya'da lüks bir otelde geçiriyorlar.

ALAY KONUSU OLMUŞTU

Düğün sonrası lüks bir otelde tatil yapan çiçeği burnunda çift, sosyal medya hesaplarından havuz fotoğraflarını paylaşmıştı. Havuzda flamingo ile poz veren Eser Yenenler, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Yenenler, "Sen flamingoyu taşı, daha kolay olur" yorumlarına maruz kalmıştı.

"SEN ELİNDEN GELENİ YAPTIN"

Ünlü sunucu, patlamış flamingosuyla poz vererek kendine gelen kilo eleştirilerine esprili şekilde cevap verdi. Yenenler, fotoğrafını "Sen elinden geleni yaptın" yorumuyla paylaştı.