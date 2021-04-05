KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu
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KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'de kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğunun başlamasıyla ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek, trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.

KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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