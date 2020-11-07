Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı
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Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı

07.11.2020 09:26 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:22
Kilis'te yamaç paraşütü ve paramotor faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı

Kilis'te, yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetlerinin 6 ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kilis'te, yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetlerinin 6 ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunduğu belirtildi.

Terörle mücadele kapsamında bazı tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunması ve Suriye'deki karışıklıklar da dikkate alındığında, terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetleri 4 Nisan 2021 tarihine kadar 6 ay süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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