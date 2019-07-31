Kılıçdaroğlu: "Yaşanan ekonomik krizin faturası işçinin sırtına yıkılmasın"
Genel detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.
Genel detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.
Kaynak: AA
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