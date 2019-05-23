Kılıçdaroğlu, Rabia Naz'ın Babasını Makamında Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan'ı makamında kabul etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK İSTEDİ

Kılıçdaroğlu, Şaban Vatan ile makamında görüştü. Ziyarette, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar da bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Şaban Vatan'ın, kızının ölümü ve sonrasında savcılık soruşturmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiği, yaşadığı sorunların çözümü için destek istediği öğrenildi.