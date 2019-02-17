Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan ekonominin felaket durumda olması ve baskı ortamı nedeniyle halkın yerel seçimlerde iktidara çok büyük bir tokat atacağını belirterek "Yoksulluğu yok etmek CHP'nin ödevidir. Sosyal politikalarımızı halka çok iyi anlatmalıyız" dediği öğrenildi.

ANKET AÇIKLAMASI

CHP'nin önceki günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alınırken, özel şirketlerin yerel seçimlere yönelik gerçekleştirdiği bazı anket sonuçları da değerlendirildi. Anket sonuçlarında CHP ve İYİ Parti'nin toplam oy oranının yüzde 40'ı geçtiği belirtilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine yerel seçimle ilgili bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun, "Seçimden zaferle çıkacağız. İnancım tam. Biz kazanacağız. Ekonomi felaket durumda, baskı ortamı var. Bu nedenlerle halk çok büyük bir tokat atacak. Bu felaket ortamında olan Türkiye'ye oldu. Türkiye yaralandı. Yaraları biz onaracağız" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

"MUTFAK ALEV ALDI, YANIYOR"

Yerel seçimlerde partinin sosyal politikalarının her kesime anlatılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu'nun, "Yoksulun hali gerçekten bir dram. İşçilerle, esnafla, memurla mutlaka dayanışma içinde olmalıyız. Özellikle kadınlar çok zor durumdalar. Mutfak alev aldı, yanıyor. Bu yangını söndürmek anlamında MYK'mızın sosyal politikaları çok iyi anlatması gerekiyor. Belediye başkanı arkadaşlarımızın sosyal politikalarımızı çok iyi anlatması gerekiyor" dediği belirtildi.