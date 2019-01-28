Kılıçdaroğlu'nun, Türkeş'in İdamını İsteyen İsmin Oğlunun Aday Göstermesi Akşener'i Öfkelendirdi

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla dün Parti Meclisi'ne (PM) gönderilen aday listesindeki bazı isimler CHP tabanında olduğu kadar İYİ Parti cephesinde de tartışma yarattı. O isimlerden en önemlisi ise İzmir büyükşehir için aday gösterilen Tunç Soyer oldu.

CHP'Lİ VEKİL PM'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç (PM), İzmir'den gösterilecek kimi adaylara tepki göstererek, PM'deki görevinden istifa etti. PM'deyer alan ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, aday listesine tepi göstererek Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

MERAL AKŞENER'İ ÖFKELENDİRDİ

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. İddialara göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Soyer'in adaylığına öfkelendiği, bazı İYİ Partili kurmayların ise Akşener'e ittifakı bitirme yönünde teklif götürdü.

BABASI TÜRKEŞ İÇİN İDAM İSTEDİ

İYİ Parti cephesindeki tepkinin nedeni Tunç Soyer, askeri savcı olan babası Albay Nurettin Soyer! 12 Eylül döneminin kudretli isimlerinden olan Albay Soyer, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile birlikte onlarca ülkücü için idam cezası istemişti. Mahkeme tarafından kabul görmeyen iddianame nedeniyle Türkeş 5 yıl hapis cezası verilmiş, aynı davada 5 idam ve 9 müebbet, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.