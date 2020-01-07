Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı ile uyumlular" sözlerinin ardından Babacan cephesinden ittifak açıklaması geldi

07.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:39

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ali Babacan, parti kuruluşunu yine ileri tarihe erteledi. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Babacan'ın, nasıl bir yol izleyeceğiyse merak konusu oldu. Babacan'ın Millet İttifakı'na yakın olduğu iddia edilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni oluşumlara göz kırptı.

"MİLLET İTTİFAKIYLA UYUMLULAR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İki partinin liderlerinin açıklamalarını izledik. Yüzde 99 oranında Millet İttifakı'nın politikaları ile uyum var" sözleriyle, yeni oluşumları kendi tarafına çekmeye çalıştı.

"İTTİFAKA EKLEMLENME DÜŞÜNCESİYLE HAREKET ETMİYORUZ"

T24'teki habere göre, ocak sonuna kadar partiyi kurma amacında olan Babacan cephesinde ise söylem, "Hiçbir parti ile kurulmuş bir temas yok. Ana akım siyaset olma hedefi ile çalışıyoruz. Bir ittifaka eklemlenme düşüncesiyle hareket etmiyoruz" şeklinde. Ancak olası bir baskın seçim halinde yeni oluşumların da Millet İttifakı ile birlikte hareket edebileceği kulislerde konuşuluyor.