: Kılıçdaroğlu'nun İdlib'de 33 şehit verdiğimiz saldırının haberini aldığı anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

29.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:27

Katil Esed'e bağlı güçler, İdlib'de TSK'ya ait konvoyu jetlerle hedef aldı. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit düşerken yaralanan 32 askerimiz Hatay'daki hastanelerde tedavi altına alındı. TSK, hain saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit haberini aldığı anda çekilen fotoğrafı ise olaydan 2 gün sonra gün yüzüne çıktı. Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun kederli olduğu gözlendi.

27 Şubat akşamı, sosyal medya İdlib'de çok sayıda şehidimizin olduğu haberleriyle çalkalanmaya başladı. Resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmazken, birçok sosyal medya kullanıcısı #şehidimizvar etiketi ile paylaşımlarda bulundu, resmi açıklama beklediğini dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İLK SÖZLERİ: ALLAH RAHMET EYLESİN, ÇOK ÜZGÜNÜM

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da kurmaylar aracılığıyla olaylardan haberdar oldu ve Hatay Belediye Başkanı ile telefonda görüştü. Sözcü'den Saygı Öztürk'e göre; Hatay Belediye Başkanı "İdlib'de konvoyumuza hava saldırısı oldu. 20'ye yakın şehidimizin olduğunu öğrendim" dedi. Haberi alan Kılıçdaroğlu adeta yıkıldı, "Vah, vah... Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm. Askerimizin Suriye'de ne işi vardı? Böyle olacağını bilmiyorlar mıydı?" dedi.

YANINDAKİ AVUKAT FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu Hatay Belediye Başkanı ile telefonda görüşürken Avukat İsmail Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını çekti ve o fotoğraf olaydan 2 gün sonra kamuoyuna yansıdı.

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