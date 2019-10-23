Kılıçdaroğlu'ndan vekillere "erken seçim" uyarısı

23.10.2019 10:56

31 Mart yerel seçimlerinde 11'i büyükşehir belediyesi olmak üzere 250'yi aşkın belediyede yönetimi kazanan ve yüzde 31 oy oranına ulaşan CHP'de bir yandan Kurultay hazırlıkları başlarken diğer yandan da olası erken seçime yönelik çalışmalar sürüyor. Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre yerel seçimlerin ardından kurmaylarına "Bölge ve il ziyaretleri yaparak seçmene kendinizi unutturmayın" talimatını veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 Yılı Bütçe Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin yeniden sahaya inmesini istedi.

Önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bölgesel ve yerel gündemi değerlendiren CHP lideri, erken seçim ihtimalinin sürdüğünü ifade etti. Şu ana kadar 24 kente gerçekleştirilen bölge ziyaretlerinin CHP ile bugüne kadar hiç ilişki kurmayan seçmeni etkilediğini ifade eden Kılıçdaroğlu'nun MYK'de, "Bütçe bittikten sonra arkadaşlarımız bölge ziyaretlerine 'süratle' dönmeli" dediği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "ZİYARETLERE DEVAM" TALİMATI

CHP Milletvekilleri, 31 Mart'ın ardından Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat kentlerini ziyaret ederek çeşitli tespitlerde bulundu.Bu ziyaretlerin ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na illerde yaşanan ortak sorunlara yönelik raporlar sunan milletvekilleri, bu illere birer kez daha ziyaret yapılmasının CHP'nin oy oranına olumlu yönde etki edeceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında bu tespitin de altını çizerek hem var olan oyların korunması hem de oyların arttırılması için bu ziyaretlerin düzenli olarak sürmesini istedi.