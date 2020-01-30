Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek

30.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda (AP) Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"TÜRK MİLLETİNİN YAZDIĞI TARİHİ KÜRSÜLERDE BAYRAK YIRTMA DENSİZLİĞİ İLE SİLEMEZSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz. O ulu bayrak, onur ve gururla bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

BAHÇELİ, 'ATATÜRK' ÖRNEĞİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu oturumunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan Milletvekili Lagos'a bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti" dedi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

Avrupa Parlamentosu oturumunda Türk bayrağını yırtarak skandal bir harekete imza atan ırkçı milletvekiline Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ''Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'' dedi.

Türkiye adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ile ırkçılığa artık dur demeli" açıklamasını yaptı. Öte yandan oturumun yöneticisi de itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyleyerek ırkçı vekile tepki göstermişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak ırkçı vekile sert sözler sarf etti. Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler" dedi.