Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Her şey çok güzel olacak demiştik, oldu

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarını parti genel merkezindeki makamında takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan ilk sonuçlara ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" değerlendirmesinde bulundu.