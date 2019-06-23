Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Her şey çok güzel olacak demiştik, oldu

Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Her şey çok güzel olacak demiştik, oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve #HerŞeyÇokGüzelOldu!" ifadesine yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun yüzündeki sevinç ise objektiflere yansıdı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarını parti genel merkezindeki makamında takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan ilk sonuçlara ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et