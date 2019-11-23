Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım

23.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiaları ile ilgili, "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan" demişti. Erdoğan'ın bu sözlerine İzmir'den yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben ilk kurşunun atıldığı İzmir'den sesleniyorum. Seninle her yerde tartışmaya hazırım." dedi.

Türkiye siyasetinde günlerdir tartışılan Beştepe'ye giden CHP'li iddiası gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de görüştüğü iddiasının üzerine hem Cumhurbaşkanlığı cephesinden hem de Muharrem İnce cephesinden karşılıklı olarak yalanlamalar gelmişti. Son olarak ise haberin kaynağı olan Talat Atilla, bu bilginin CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından da doğruladığını belirtmişti.

ERDOĞAN "CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiaları ile ilgili, "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan" demişti.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A YANIT VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. 'CHP'yi nasıl geriletiriz?' diye kumpaslar kuruluyor. Belediye başkanlarına, milletvekillerine, vatandaşlara söyledim" dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrı yaptı ve "Seninle her yerde tartışırım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi.