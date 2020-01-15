: Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Yanlış yaptık

15.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:40

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray'da Muhtarlar Buluşması'nda partisinin yanlışlarına değinerek dikkat çeken bir özeleştiri de bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA ÖZELEŞTİRİ

Konuşmasında partisinin başörtüsü konusundaki tutumunu eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bizim hatalarımızdan birisi; kadının başörtüsü sorununu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sanane kardeşim. Vatandaş işsiz, iş istiyor. Çiftçinin durumu ortada, başka dertlerimiz var. Fakirlik, yoksulluk, anarşi var. Bunları unuttuk; 'kadınlar başörtüsü taksın mı takmasın mı' bunu konuştuk. Bu da yanlış. Çok samimi içten, söylüyorum. Yanlışa her zaman yanlış diyeceğiz. Ben size şunu da söyleyeyim son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti: Cumhuriyet Halk Partisidir" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ GAYET RAHAT ELEŞTİRİYORUM"

Açıklamasının devamında partisinin geçmiş dönemlerde yapmış olduğu yanlışlara değinen Kılıçdaroğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman doğruları yaptık, doğruları söyledik. Hayır, böyle bir şey demiyorum. Bizim de eksiğimiz yanlışımız oldu. Biz Ankara'da oturduk bazen çok güzel laflar ettik. Sonra döndük vatandaşa 'Niye bize oy vermiyorsun?' dedik. Niye size oy versin? Sen vatandaşın ayağına gittin mi? Vatandaşla oturdun konuştun mu, derdini dinledin mi? Kabahat vatandaşın derdiğini dinlemeyen siyasetçilerde. O nedenle kendimizi gayet rahat eleştiriyorum" şeklinde konuştu.

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