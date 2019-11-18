Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü genç kıza saldırıya ilk yorum: Provokatör olduğu kanısındayım

18.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:56

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen 2 genç kız, karşılarından gelen Semahat Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte emniyet ekipleri harekete geçti ve Semahat Y.'yi gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyük tepki çeken olayla ilgili CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Hürriyet gazetesinde Abdulkadir Selvi'ye değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, bu saldırılara toplumun her kesiminin tepki vermesi gerektiğini söyledi.

"PROVOKATÖR OLDUĞU KANISINDAYIM"

"Bu saldırılar asla kabul edilemez. Başörtülü bir kadına, başörtülü bir kızımıza başörtüsü taktı diye yapılan saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum" diyen CHP Lideri, "Ayrıca toplumun tüm kesimlerinin bu ve benzer saldırıları şiddetle kınaması, lanetlemesi lazım. Bu türden saldırıları yapanların provokatör olduğu kanısındayım. Toplumu germe, ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma gibi bir görev üstlendiklerini düşünüyorum. Toplumun her kesiminin de siyasi görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun bu tür olaylara en sert tepkiyi vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.