Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği sahra hastanesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Eleştirenlerin durumu yanlış anladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Eleştirenler bunu bir şehir hastanesi gibi düşünüyor ancak adı üzerinde bu bir sahra hastanesi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da inşa edilen ve eleştirilerin odağındaki olan sahra hastanelerinin büyük kısmının çadır olduğunu belirterek eleştirenlerin durumu yanlış anladığını söyledi. "SİZ DE GİDİN AMELİYATHANE YAPIN O ZAMAN" Adana'ya yapılan sahra hastanesine ilişkin gelen eleştirilere yanıt veren CHP Lideri, "Adı üstünde sahra hastanesi, Bir sahrada kurduğumuz geçici bir hastane, sürekli bir hastane değil. Eleştirenler bunu bir şehir hastanesi gibi düşünüyor ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey değil, bu sahra hastanesi. Sahra hastanelerinin büyük bir kısmı çadırdır. 'Vay efendim işte burada bir hastane, ameliyathane yok, şu yok, bu yok vesaire'. E siz de gidin ameliyathaneyi yapın o zaman. Yani kalp nakli mi yapacaksınız? Hayır." ifadelerini kullandı. Adana'daki sahra hastanesi ve Belediye Başkanı Zeydan Karalar