Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atan Osman Sarıgün'ün Ellerini Öptüler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Akkuzulu Mahallesi'nde şehit piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Osman Sarıgün, jandarmadaki ifadesinin ardından Çubuk Adliyesine getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Savcı sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELLERİNİ ÖPENLER OLDU

Serbest kalmasının ardından köyüne dönen Osman Sarıgün, yakınları tarafından karşılandı. Osman Sarıgün'ün ellerini öpenler oldu.

İŞTE VERDİĞİ İFADE

Sarıgün, ifadesindeşunları söylemişti: "Ankara Çubuk'ta yaşıyorum. TIR şoförlüğü yaparak hayatımı kazanıyorum. Yener Kırıkçı'nın şehit olduğunu sosyal medyadan öğrendim. Cenazenin olduğu gün Çubuk'a geldim. Camiye vardığımda cenaze namazı kılınmıştı.

Daha öncesinde bir haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'PKK/PYD terör örgütü değildir' şeklinde verdiği demeç aklıma gelince Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru yüksek sesle 'yuh' diyerek bağırmaya başladım. Ben bağırırken yanımda bulunan H.Ç., D.K. ve A. O. da 'yuh' diyerek bağırmaya başladı.

Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşinden gitme amacıyla bulunduğum su deposundan aşağı ben ve H.Ç. indik. Top arabasının arkasına doğru yaklaştık. Bizim arkamızdan kalabalık bir grup geldi ve ben sıkıştım. Sonrasında benim sıkıştığım yerin yan kısmında bir koridor açıldı.

O esnada uzun boylu yapılı iki şahıs benim omzundan itekledi ve çekil dedi. O esnada arkamdan bir ses duydum. 'Adam sana vuruyor, sen neden duruyorsun' diyerek seslendi. Arkama dönüp baktığımda kimin bu şekilde söylediğini görmedim ve arkamda adam da göremedim.

PKK destekçisi olduğuna dair iddialar beni etkiledi ve kalabalıkta Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olamayarak sadece bir kez yumruk attım. Sonra orada bulunan kalabalık beni uzaklaştırdı."