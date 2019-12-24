: Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi

24.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:53

Çubuk Cumhuriyet Basavcılığı, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan'da, Akkuzulu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP parti tüzel kişiliği 'müşteki' olarak yer aldı. 36 şüpheli arasında yer alan Osman Sarıgün hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve hakaret' suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

SALDIRININ DETAYLARI İDDİANAMEDE

Kılıçdaroğlu'nun 'önceden herhangi bir resmi bilgi vermediği ve son anda cenaze merasimine katıldığı' savunulan iddianamede, tören öncesinde olay çıkabileceğine dair herhangi bir ihbarın ya da istihbari bilginin bulunmadığı da öne sürüldü.

Cenaze törenine 12 bin kişinin katıldığı ifade edilen iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun saat 13.17'de beraberindeki kişilerle tören alanına girişi ile birlikte vatandaşlar tarafından yuhalanmaya başlandığı, törene katılmasının protesto edildiği, etrafındakilerle birlikte kalabalığın arasında kaldığı, çıkan arbedede şüpheli Sarıgün'ün, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne yumruk attığı anlatıldı.

İddianamede ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evde toplam sürenin 1 saat 20 dakika kaldığı kaydedildi ve şüphelilerin 'yaralama kastı ile hareket ettikleri' ifade edildi.

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