Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesi soruldu: Gizli bir şey yok

25.09.2019 15:02

CHP Lideri Kemal Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İYİ Partililer ile görüşmesine ilişkin soru üzerine, görüşmenin olağan olduğunu ve ilk kez olmadığını ifade etti.

"İLK KEZ YAPILMIYOR"

Kılıçdaroğlu, IMF soruna şu şekilde cevap verdi: IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor" dedi.

"HER GELİŞLERİNDE GÖRÜŞÜLÜYOR"

IMF heyetinin her geldiğinde görüşmelerin yapıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hemen hemen her gelişlerinde yapılıyor. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuluyor. Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik. Davet eden kim? Siz davet ettiniz. STK'larla da görüşüyorlar. Yeni bir olay değil." şeklinde konuştu.