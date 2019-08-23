Kılıçdaroğlu'na Edremit'te zeytinyağı ve zeytin ağacı hediye edildi

23.08.2019 17:36

Balıkesir'de bir dizi miting ve CHP'li belediyelere ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Edremit'te zeytinyağı ve zeytin fidanı hediye edildi.



Kılıçdaroğlu Balya ilçesini ziyareti sonrası Edremit'e geldi. Burada Belediye Başkanı Hasan Arslan ve partili vatandaşlar tarafından Kılıçdaroğlu, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Makam odasında Belediye Başkanı Hasan Arslan, genel başkanlarına çalışmaları ile ilgili kısa bir brifing verdikten sonra Edremit'i ziyareti ile onur duyduklarını belirtti.



Burada Belediye Başkanı Hasan Arslan ziyaretlerinin hatırasına Kemal Kılıçdaroğlu'na bölgesel ürünlerin olduğu bir hediye paketi sundu. Kılıçdaroğlu daha sonra Gömeç ilçesindeki ziyaretleri için ilçeden ayrıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA