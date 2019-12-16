Kılıçdaroğlu, kendisine hakaret eden kişiyi derneğe bağış yapması koşuluyla affetti

16.12.2019 07:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 07:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret eden Abdülhamit Turhan adlı vatandaşı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yapması karşılığında affetti.

"SUİKASTE UĞRAYACAK"

Tokat'ta yaşayan Abdülhamit Turhan, Adalet Yürüyüşü sürecinde Kılıçdaroğlu'nun Hindistan'ın simge isimlerinden Mahatma Gandi'ye benzetilmesine tepki gösterdi. Turhan, sosyal medya hesabı üzerinden "Kılıçdaroğlu da Gandi gibi suikaste uğrayacak. Çünkü onun dirisi para etmiyor. Ölüsü üzerinden iç savaş başlatacaklar. Ve bu mal üzerinde oynanan oyunun farkında bile değil" açıklaması yaparak Kılıçdaroğlu'na hakaret etti.

5 BİN 600 LİRA BAĞIŞTA BULUNDU

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise şüphelinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) en az 4 öğrenci için bir yıllık burs ücretini yatırması halinde, uzlaşmayı kabul edeceklerini bildirdi. Turhan ÇYDD'ye 5 bin 600 TL bağışta bulundu. Uzlaştırmacı, "Taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştır" notu düştü.

"PİŞMANIM"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Turhan'ı savcılığa şikayet etti. Yeni düzenlemeler nedeniyle "Hakaret suçları", uzlaştırma kapsamına alındığından dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Bu kapsamda atanan uzlaştırmacıya ifade veren Turhan, "Bir anlık dalgınlıkla bu paylaşımı yaptım. Daha sonra bunun doğru olmadığını düşünerek hemen geri sildim. Çok pişmanım ve defalarca özür diliyorum" dedi.