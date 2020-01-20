: Kılıçdaroğlu, eşinin Demirtaş'ın tiyatrosuna gitmesine destek verdi

20.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 08:53

eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Kadir İnanır'a sosyal medyadan tepkiler yağmıştı.

"KADINLARIN GÜCÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiğitiyatroyla ilgili, konuşan CHP lider, "İki fotoğraf oldu. İlk fotoğrafta teklif bizden gitti. Selvi Hanım'ın daveti üzerine Başak Demirtaş ile kahve buluşması planlandı. Tesadüfen de Başak Hanım'ın doğum gününe rastladı. İkinci fotoğraf Selahattin Bey'in Devran kitabının sahneye konulması sırasında oldu. Başak Hanım 'Selahattin Bey'in kitabı sahneye konacak, eşiniz katılmayı düşünür mü' diye aradı. Biz de 'niye olmasın' dedik. Eşim de tesadüfen İstanbul'daydı, gitti ve kitabın sahneye konmasını Başak, Canan, Dilek hanımlarla birlikte izledi. Bu fotoğrafa saldırılar oldu. Tabii şaşırmıyoruz bunlara, ama bu saldırıların hiçbir etkisi olmadı. İki fotoğraf da çok güzeldi. Kadınların birliğini, gücünü gösteren çok güzel fotoğraflardı" dedi.

"MİLLETİM GEREKEN DERSİ VERECEK"

Erdoğan, "Malum partinin önünde aylardır dururlarken ana muhalefetin başı ve heyeti yanında o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatro oyununu izliyorlar. Milletim vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir" dedi.

CHP'Lİ VE HDP'Lİ İSİMLER BERABER İZLEDİ

Devran'ı sahneye taşıyan sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin'e ise Talat Yeşil ve Cemal Özkan enstrümanlarıyla eşlik etti. Tiyatro gösterimine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sanatçı Kadir İnanır, CHP ve HDP'li yöneticiler de katıldı.

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