Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Haber

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesini eleştirerek, "Bu suçlamayı yapanlar kendilerine baksınlar. Bir belediye ihtiyaç sahibine ekmek verecek. Yasaklıyorsunuz. Ya bu insana hizmet ediyor. Yardımı terörle bağdaştırıyorsunuz. Allah akıl fikir versin" dedi.

24.04.2020 21:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:39
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV5 Ana Haber Bülteni'nde Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtladı. Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarıyla ilgili "Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yanıt verdi.

"PARALEL DİYENLER KENDİLERİNE BAKSINLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelerle ilgili "paralel devlet" sözüne yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bu suçlamayı yapanlar kendilerine baksınlar. Son yerel seçimlerde gidip İmralı'ya adam gönderip de Abdullah Öcalan'dan destek isteyenler bunlar değil miydi? Şimdi Ramazan'ın birinci gününde bunu konuşmak istemezdim ama bir belediye ihtiyaç sahibine ekmek verecek. Fakir ihtiyaç sahibi. Yasaklıyorsunuz. Ya bu insana hizmet ediyor. Yardımı terörle bağdaştırıyorsunuz. Allah akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

"KENETLENMEYE İHTİYAÇ VAR"

Kılıçdaroğlu toplumun Ramazan ayını kutlarken, "Bizim için sevginin ,hoşgörünün ve kardeşliğin olduğu bir süreci hatırlatıyor. Rabbimize bir ay içerisinde dua edeceğiz, memleketimizde huzur isteyeceğiz" dedi. Koronavirüs nedeniyle Ramazan sohbetlerinin olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, bütün toplumun bu ayda birbirine kenetlenmesi ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haricinde bütün siyasi parti liderleri TBMM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında Meclis'teki özel oturumdaydı hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"KORONAVİRÜSE RAĞMEN PARLAMENTODA BİR ARAYA GELDİK"

"100 yıllık dönemler toplumların tarihinde önemlidir… Koronavirüse rağmen parlamentoda bir araya gelerek bayramımızı kutladık. Düşmanı yenmiş, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmışız."

"ERDOĞAN'IN DA OLMASI GEREKİRDİ"

"Dönüm noktalarında geçmişe bakıp hataları görüp, telafi etme dönemleridir. Böyle olması lazım. Bu bağlamda da bütün siyasi parti liderlerinin parlamentoda olması çok değerliydi" diyen Kılıçdaroğlu, ''Sayın Erdoğan'ın da olması gerekirdi. Geçmişte de bazı Cumhurbaşkanları 23 Nisan törenlerine katılmadı' diye bir gerekçe öne sürüldü. Ama onların hiçbirisi bir partinin genel başkanı değildi sadece Cumhurbaşkanıydı. Sayın Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Mesela Meral Hanım kendisine ayrılan yerde konuşmaları dinledi. Sayın Erdoğan'ın da orada olmasını ve düşüncelerini açıklamasını isterdik."

"Sayın Erdoğan Birinci Meclis'te de yoktu. 100. yıl dolayısıyla orada da olması gerekirdi. İlk TBMM binasını görünce Cumhuriyetin öyle kolay kurulmadığını daha rahat görüyorsunuz. 100 yıllık tarihin bizim toplumdaki değerini de daha rahat kavrıyoruz."

Kılıçdaroğlu bütün demokratların birleşmesi yönündeki sözlerine de açıklama getirdi, "Kişinin inancına, yaşam tarzına saygı göstermeliyiz. Ayrışmamalıyız. Bunun yolu da demokrasidir. Demokratların birleşmesini istedim. Otoriter rejimler varsa, demokratların, düşünce özgürlüğünü savunanların bir araya gelmesi lazım. Bir araya geldiğimiz zaman sesimiz daha gür çıkar." ifadelerini kullandı.

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