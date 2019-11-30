Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi

30.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:31

İstanbul'da Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya siyaset dünyasından birçok isim katıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi siyaset camiasından tanıdık simalar yer aldı.

Burada bir konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesi" diyerek Davutoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"HAYATIMDA DUYDUĞUM EN GÜZEL CÜMLELERDEN BİR TANESİ"

Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın Davutoğlu, Başbakanlık yaptığı dönemde siyasi etik kanununu Meclis'e getireceğini ifade etmişti. Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesidir. Siyasi ahlak. Her mesleğin kuralı var. Avukatlığın, doktorluğun her şeyin kuralı var. Siyasetçiliğin kuralı ne? Bol bol yalan söylemek. Evet. Ülkeye temiz siyaset gerekmiyor mu?" ifadelerini kullanması sonrasında salonda, alkış sesleri yükseldi. Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını zaman zaman alkışladı.

KILIÇDAROĞLU DA ALKIŞLA KARŞILIK VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun ardından da Ahmet Davutoğlu bir konuşma gerçekleştirdi. Davutoğlu'nun hükümete yönelik yaptığı eleştiriler de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından alkışlandı.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmaların ardından toplantı salonundaki samimi görüntüleri ise dikkat çekti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu ikiliye eşlik etti.