CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti.

Parti Genel Merkezindeki kabulde Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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