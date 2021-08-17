CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetini kabul etti.
Parti Genel Merkezindeki kabulde Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun