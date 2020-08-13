Kılca: "Halkımız için yaptığımız her güzel iş bizi de mutlu ediyor"
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Kılca: "Halkımız için yaptığımız her güzel iş bizi de mutlu ediyor"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe esnafına ziyaret gerçekleştirdi.

Kılca:
13.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:16

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe esnafına ziyaret gerçekleştirdi.

Bölge esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden, esnafla fikir alışverişinde bulunan Başkan Kılca ve Mehmet Genç, belediyenin hizmetleri ile esnafın talepleri konusunda istişarelerde bulundu. Esnafa hayırlı işler dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, alışveriş yapan vatandaşlar ve esnafa pandemi dolayısıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen konusundaki tedbirlere de mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.

"Halkımız için yaptığımız her güzel iş bizi de mutlu ediyor"

Görevlerinin Karatay'a hizmet etmek olduğuna vurgu yapa Başkan Hasan Kılca, bu noktada ilçenin huzur ve mutluluğu için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Hemşehrilerimizle her zaman istişareye büyük önem verdik bu yönde de hareket etmeye devam ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri, fikirleri bizim birinci önceliğimiz. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Belediyecilik zor olduğu kadar zevkli de bir iş. Çünkü halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımız için yaptığımız her güzel iş, bizi de çok mutlu ediyor. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Salgın etkisini her alanda sürdürüyor. Ama bizler aldığımız kararlar ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerle bu sürecin gerek vatandaşlarımız gerekse de esnafımız için bir nebze de olsa kolaylaşması adına çabalıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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