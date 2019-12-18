Kıbrıs uçağında bomba ihbarı paniği
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Kıbrıs uçağında bomba ihbarı paniği

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen uçakta büyük bir panik yaşandı. "Havalimanında beş tane bomba var" diye bağıran kadın ortalığı karıştırdı.

18.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:37
Kıbrıs uçağında bomba ihbarı paniği

Bugün 06:54 sıralarında Havalimanı'ndan 'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen yolcu uçağında büyük bir panik yaşandı. Yolcular arasındaki bir kadının uçakta ve havaalanında bomba olduğu iddia etmesi üzerine ortalık karıştı.

"HAVAALANINDA BEŞ TANE BOMBA VAR"

Sabah'ın haberine göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. Yolcular tarafından çekilen videoda kadın diğer yolcular tarafından durdurulmaya çalışılırken "havaalanında beş tane bomba var" diye bağırdığı görülüyor.

Tahliye edilen uçakta arama yapılmaya başlandı.


Haber Videosu

: Kıbrıs uçağında bomba ihbarı paniği
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