KHK'lı akademisyen Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı için hapis cezası

KHK'lı akademisyen Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı için hapis cezası

Sağlık Bakanlığının kanserojen kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projesine ilişkin bulguları açıkladığı gerekçesiyle yargılanan akademisyen Şık, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

27.09.2019 10:45
KHK'lı akademisyen Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı için hapis cezası

Sağlık Bakanlığının kanserojen kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projesine ilişkin bulguları açıkladığı gerekçesiyle yargılanan akademisyen Şık, "göreve ilişkin bilgilerin açıklanması" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Bülent Şık katıldı. Sanığı 9 avukatın temsil ettiği duruşmada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da izleyici olarak yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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