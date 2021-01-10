Kestigˆi odunun ic¸inden ay yıldız figürü çıktı
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde Emrah Yolcuoğlu, kestiği odunun içinden çıkan ay ve yıldız şeklindeki figürü görünce şaşırdı.
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde Emrah Yolcuoğlu, kestiği odunun içinden çıkan ay ve yıldız şeklindeki figürü görünce şaşırdı.
Gökçebey ilçesine bağlı Aktarla köyünde yas¸ayan Emrah Yolcuogˆlu (28), kıs¸a hazırlık ic¸in evin o¨nu¨ndeki odunları kesmeye bas¸ladı. Bu sırada parc¸aladıgˆı odunun ic¸inde ay ve yıldız s¸eklini almıs¸ go¨rsel ile kars¸ılas¸an Yolcuoğlu, şaşkınlık yaşadı. Odundaki figürü sosyal medya hesabından paylaşan Yolcuoğlu, "Sobada yakmak ic¸in odun kesiyordum. Bu sırada go¨rdu¨gˆu¨m go¨rsel beni c¸ok duygulandırdı. Odunun ic¸inde ay ve yıldız s¸ekli almıs¸tı. S¸as¸kınlıgˆımı gizleyemedim. 'Ne mutlu Tu¨rku¨m diyerek' odun parçasını bir kenara ayırdım." dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK