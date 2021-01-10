Kestigˆi odunun ic¸inden ay yıldız figürü çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kestigˆi odunun ic¸inden ay yıldız figürü çıktı

10.01.2021 21:08 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:13
Kestigˆi odunun ic¸inden ay yıldız figürü çıktı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde Emrah Yolcuoğlu, kestiği odunun içinden çıkan ay ve yıldız şeklindeki figürü görünce şaşırdı.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde Emrah Yolcuoğlu, kestiği odunun içinden çıkan ay ve yıldız şeklindeki figürü görünce şaşırdı.

Gökçebey ilçesine bağlı Aktarla köyünde yas¸ayan Emrah Yolcuogˆlu (28), kıs¸a hazırlık ic¸in evin o¨nu¨ndeki odunları kesmeye bas¸ladı. Bu sırada parc¸aladıgˆı odunun ic¸inde ay ve yıldız s¸eklini almıs¸ go¨rsel ile kars¸ılas¸an Yolcuoğlu, şaşkınlık yaşadı. Odundaki figürü sosyal medya hesabından paylaşan Yolcuoğlu, "Sobada yakmak ic¸in odun kesiyordum. Bu sırada go¨rdu¨gˆu¨m go¨rsel beni c¸ok duygulandırdı. Odunun ic¸inde ay ve yıldız s¸ekli almıs¸tı. S¸as¸kınlıgˆımı gizleyemedim. 'Ne mutlu Tu¨rku¨m diyerek' odun parçasını bir kenara ayırdım." dedi.


Kestigˆi odunun ic¸inden ay yıldız figürü çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fikri Sağlar İlker Başbuğ Adil Karaismailoğlu
Magazin Kanye West Özge Özder Cemal Hünal Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Ömer Bayram Samet Aybaba Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Facebook Endonezya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kestigˆi odunun ic¸inden ay yıldız figürü çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 22:03:04. #1.15#
title