Kestigˆi odunun ic¸inden ay yıldız figürü çıktı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde Emrah Yolcuoğlu, kestiği odunun içinden çıkan ay ve yıldız şeklindeki figürü görünce şaşırdı.

Gökçebey ilçesine bağlı Aktarla köyünde yas¸ayan Emrah Yolcuogˆlu (28), kıs¸a hazırlık ic¸in evin o¨nu¨ndeki odunları kesmeye bas¸ladı. Bu sırada parc¸aladıgˆı odunun ic¸inde ay ve yıldız s¸eklini almıs¸ go¨rsel ile kars¸ılas¸an Yolcuoğlu, şaşkınlık yaşadı. Odundaki figürü sosyal medya hesabından paylaşan Yolcuoğlu, "Sobada yakmak ic¸in odun kesiyordum. Bu sırada go¨rdu¨gˆu¨m go¨rsel beni c¸ok duygulandırdı. Odunun ic¸inde ay ve yıldız s¸ekli almıs¸tı. S¸as¸kınlıgˆımı gizleyemedim. 'Ne mutlu Tu¨rku¨m diyerek' odun parçasını bir kenara ayırdım." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK